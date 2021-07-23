因新冠肺炎疫情延期一年的東京奧運，終於在今（23日）晚間7點登場，在日本天后米希亞（MISIA）獻唱日本《君之代》的優美歌聲下，揭開本屆東奧序幕，日本國旗也在之後緩緩入場。

日本東京奧運在台灣時間今晚7時正式開幕，日本歌姬米希亞與38位字衛隊成員高唱日本國歌及部分表演節目結束後，各國代表隊陸續進場，預計進場將於9時50分左右結束，點燃聖火預料將壓軸。

日本天后米希亞盛裝領唱《君之代》。(記者季志翔攝)

東奧開幕式表演精彩。(記者季志翔攝)

值得一提的是，米希亞不僅歌聲被讚爆，其五彩大蓬裙禮服的盛裝打扮也成為日本網友討論話題，直呼原來米希亞服裝越看越眼熟的原因，是因為神似色彩繽紛的刨冰啊。

被譽為用靈魂在演唱的日本海豚音天后米希亞（MISIA），出道23年唱紅《Everything》、《夜不成眠都為你》、《再見你一次》等多首經典情歌，堪稱日本最知名的女歌手，也因此被邀請為此次奧運領唱。

42歲的米希亞去年11月驚傳因參加電視台錄影，不慎墜馬導致背部骨折，被醫生評估需要6週才能痊癒。所幸她復原情況良好，後來如期在年底的《紅白歌唱大賽》上壓軸復出。