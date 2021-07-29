東京奧運中國代表團29日在游泳項目女子800公尺自由式大隊接力（4×200米）奪得金牌，同時以7分40秒33打破世界紀錄，力壓美國、澳洲兩支勁旅。（中新社）

東京奧運中國代表團29日在游泳項目女子800公尺自由式大隊接力（4×200米）奪得金牌，同時以7分40秒33打破世界紀錄，力壓美國、澳洲兩支勁旅。女孩們興奮地說，是中國力量燃起來了。

接力四人分別是第一棒楊浚瑄、第二棒湯慕涵、第三棒張雨霏、第四棒李冰潔。賽前一個多小時，張雨霏剛剛拿下200米蝶泳金牌。李冰潔此前也獲得了400米自由式銅牌。

賽後張雨霏表示，「接力沒想到能拿到冠軍，想著應該差不多第三名。前150米跟澳洲差不多入水，前150米覺得肯定沒人家快了，畢竟我主項不是自由泳。」 「不知道怎麼回事，游最後50米，就覺得中國力量從心裡燃起來了，就覺得我一定要跟你拚了。」

「200米蝶游完其實我都不知道後面接力怎麼游，擔心自己游不下來。」 楊浚瑄則說，「主要還是一開始前面霏姐拿了200蝶金牌，我們都非常非常開心，也有一個促進我們的作用吧。半決賽發揮也非常好，排名第一進了，就感覺很有力量，我們中國人也可以。」

湯慕涵表示，「今天很有士氣，第一棒游得太好了，下去我都沒有吃到浪，後面我覺得會越來越放鬆。」