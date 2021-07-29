2020東京奧運開幕典禮上其中一個表演，將1964東京奧運的靜態圖標透過動態化表演，以趣味又有創意的方式致敬，令台灣觀眾想起日本老牌綜藝節目「超級變變變」，有網友突發奇想，結合韓國K-POP偶像團體的舞蹈，把這些舞蹈「奧運圖標化」。

推特上有粉絲發揮創意及繪圖技巧，把韓團NCT各分隊的主打歌重點舞蹈動作奧運圖標化，並以歌名作為競賽名稱，例如NCT 127的「Cherry Bomb」最後開腿，有位粉絲將其做成「團體競技」圖標，其他還有NCT 127的「Kick It」和「Touch」、NCT Dream的「Hello Future」及WayV的「Kick Back」等歌曲，成了「NCT奧運會」，相當有趣。

東京奧運這段節目令人印象深刻，由日本喜劇團體「Gamarjobat」、默劇團體「GABEZ」成員等5人合作演出，其中「GABEZ」還曾在2016年、2018年到台灣表演過，透過肢體喜劇方式，向上一次東京舉辦奧運時問世的競賽圖標致敬，冬奧籌委會表示，圖標提供淺顯易懂的資訊，致敬57年前的東京奧運留下的遺產。