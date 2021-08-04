火熱的奧運精神似乎已經遠遠超出了地球的範圍，並繼續感染了國際空間站的宇航員。

東京 2020奧運會顯然沒有因遲了一年而失色，比賽仍然精彩好看，火熱的奧運氣氛已超出地球範圍，來到離地表450公里處的國際太空站。太空人們不只是看著地球上的奧運比賽，他們直接就自己舉行了首次的太空奧運會。

有趣的工程(Interest Ingengineering)報導，國際太空站的太空人來自世界各地，目前在站上的人員分別是：輪值太空站站長-日本JAXA 的野口聰一、美國NASA的沙恩·金布羅(Shane Kimbrough)、梅根·麥亞瑟(Megan McArthur)、馬克·范德·黑(Mark Vande Hei)，俄羅斯航太局的彼得·杜布羅夫(Pyotr Dubrov)和奧列格·諾維茨基(Oleg Novitskiy)，以及歐洲太空署的湯馬斯·佩斯奎特(Thomas Pesquet)。來自4個國家的太空人，一起觀看了奧運開幕式，他們當然也為自己國家運動員的表現在加油打氣。

除此以外，為了表示對奧運會的致敬，太空人們決定自己實踐體育精神，於是早在東京奧運會正式開幕前一周，就舉辦了自己的太空奧運會。更有趣的是，連獎牌都做好了，會向獲勝者頒發奧運獎牌。

太空奧運會還有太空人自製的獎牌。(圖/Thomas Pesquet IG)

隷屬歐洲太空署的法國太空人佩斯奎特，在 7 月 24 日的Instagram發了了太空奧運會的消息，他說：「今天奧運會在東京開幕，但我們上周就舉辦了第一屆太空奧運會！」

就他的說法，這場太空運動會，7位機組人員分成2組：聯盟號團隊(Soyuz team)和乘員飛龍團隊(CrewDragon)。顯然是根據搭乘哪種太空船而做的區分 。

那麼太空運動項目有哪些?佩斯奎特說，他們比了「同步漂浮」、「地板體操」、「立定跳遠」（距離非常長）、「無手手球」。

可惜我們不在現場，只能憑猜測想像這些太空運動可能是什麼模樣。

為了使競技的氣氛更濃，太空人甚至用各國的小國旗，部置了太空站實驗室的上屋頂。

佩斯奎特在接受來自地球的通訊採訪時表示，他自己是一名真正的運動迷，並補充說國際太空站的成們們，每天也都要進行兩個半小時的運動。