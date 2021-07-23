正值炎炎夏日，有許多國家都在面臨極端的酷熱氣候，不只人走在路上受不了，就連物品都可能因此扭曲變形。日本一間寺廟近日上傳了一張神奇的照片，指出寺廟中原本直挺挺的蠟燭，居然因為炎熱的天氣而變得「垂頭喪氣」，讓網友們看到都覺得驚訝不已。

根據《ねとらぼ》報導，位於日本栃木縣那須町的「長樂寺」近日在官方推特分享了一張驚人的照片，燭台上的白色蠟燭原本應該直挺挺地豎立在上面，然而照片中它卻軟趴趴地彎了下來，似乎是承受不了炎熱的天氣而呈現出「垂頭喪氣」的模樣，讓住持忍不住發文感慨，直言這是一個「連蠟燭君都覺得熱的夏天」。

推文曝光後引發網友熱議，不少人都PO出照片，表示家裡或墳前的蠟燭也和長樂寺發生相同的情況，不是彎曲就是變形，甚至還有人的軟糖也因為高溫融化，最後結合變成一大塊詭異物體，可以見得今年夏天的天氣確實非常炎熱。

而第一次見到這種情況的網友都覺得十分不可置信，紛紛留言驚呼：「我還以為那須是避暑勝地呢…」、「我從來沒有見過變成這樣的蠟燭」、「還好不是點著火的時候垂下去，不然就要出大事了」、「還以為這種景象只能在動畫裡面看到」、「原來蠟燭也會中暑」、「天氣熱成這樣，住持也要注意身體狀況啊」。