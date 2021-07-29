26歲韓國男星金敏貴最近因演出熱播韓劇《無法抗拒的他》打開知名度，在劇中的暖男形象受到熱烈歡迎，然而他卻被前女友爆料，現實中是會約炮、劈腿的渣男，還為了見小三違反防疫規定，僅管金敏貴親筆寫下道歉信，仍無法平息外界怒火。

一名網友在論壇以「電視劇《無法抗拒的他》男演員的真面目」為題爆料，她和該名男星交往6年，期間男方不斷劈腿，在夜店尋找一夜情，甚至確診隔離期間無視規定去找小三，在被揭發後雙方對峙，男方甚至還出手推前女友嗆，「我紅了就來敲詐我嗎？我已經厭倦了、不想要再負責任了，我真是在浪費生命」。

金敏貴遭網友爆料。（圖/翻攝自韓網）

同時也提及金敏貴在5月確診新冠肺癌的期間，還出門去和小三約會，種種行為都引起網友怒火，對此，金敏貴也發文道歉，「對於帶給一起度過不短時間的朋友傷害，不論有任何理由都是我的錯，我也應該反省」，但也否認自己在隔離期間違規，強調自己有遵守政府規定。

然而金敏貴的道歉並沒有平息網友的怒火，群起要求他退出《無法抗拒的他》，然而目前全劇已經殺青，劇情走向無法更改，但劇組也回應，從第8集開始會盡量減少放他的片段，原本的大好前途如今全毀。