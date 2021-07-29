42歲大馬視后吳天瑜（Debbie）2018年宣布和圈外男友結婚，隔年生下兒子，今年5月才傳來懷孕第二胎的喜訊，沒想到隔月就驚爆流產，在經過二度爆哭後，吳天瑜終於在老公的陪伴下慢慢走出來，日前也向粉絲報平安：「你們不要擔心，我覺得我真的好很多了」。

吳天瑜在生下一子後，一直積極備孕，終於在今年5月傳出好消息，然而28號她在IG上傳8分鐘影片，哀傷地寫下：「離開我的身體一個月了，雖然我們的相處那麼短暂，可是你的出現讓我更完整」，坦言失去孩子對心理和身體都是折磨。

吳天瑜在文中說道：「除了調養身體，更需要身邊人尤其是你的伴侣的支持和鼓勵幫助康復。」感謝老公一直在身邊陪伴，同時也鼓勵有相同經驗的女性，「女人，如果妳曾經經歷過，不要自責。如果準備懷孕的可以多了解」。

接著吳天瑜又開直播，向粉絲詳細交代這段時間煎熬的過程，透露第7週產檢時她還聽到強烈的心跳聲，然而10週卻發現胎兒已經沒了心跳，那天她回到家忍不住抱著兒子失控痛哭，醫生研判胎兒是在第8週時失去生命跡象，讓她當場泣不成聲，所幸在老公的扶持下，她終於慢慢振作。