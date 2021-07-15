去（2020）年10月1日至6日，以及9日至14日，台北市一名陳姓女子一口氣入住大同區某低價青年旅店10個晚上，但退房時她卻很不老實，向旅館廖姓業者佯稱「先付150元，剩下3600元之後再付」，並留下手機號碼，廖姓業者當場放行，直到事後撥打手機進入語音信箱、訊息遲遲沒有回覆，才驚覺受騙。爾後陳女竟食髓知味，今（2021）年又來到該青年旅店，對不知情的房客謊稱忘帶房卡，2度闖入洗澡睡覺，士林地檢署因此依詐欺得利等罪提起公訴。

根據起訴書指出，台北市一名陳姓女子去（2020）年10月間，入住北市大同區某青年旅店10個晚上後，14日上午退房時竟欺騙旅館廖姓業者，稱自己「先付150元，剩下3600元之後再付」，並留下假手機號碼，當下廖姓業者不疑有他讓陳女先行離去，豈料事後撥電話、傳簡訊請對方付款，都收不到回覆，於是驚覺受騙。

更可惡的是，陳女似乎很喜歡該青年旅店，而且不知悔改，今（2021）年3月18日晚間9時許，竟然又膽大包天的現身旅館1樓，向不知情房客表示「忘記密碼、忘記帶房卡」，當場房客因為沒想太多，因此協助開門，就這樣陳女順利闖入後，自行使用了公共浴室盥洗設備，接著囂張的挑選1間空房睡覺。隔日神不知鬼不覺逃離的她，晚間二度利用在1樓大廳休息的無辜房客，藉由拍打玻璃引起注意的方式故技重施，騙說自己沒帶房卡，請求幫忙，再度「免費」使用飯店設施，公然在裡頭洗澡睡覺。

面對陳女離譜的白住行徑，該青年旅館調閱監視器影像後查證後，隨即報案處理，陳女接受偵訊時，表示去年「入住時付一些房費，因沒錢才未付餘款」，至於今年再度闖入則是因為沒地方住，才出此下策。不過再多無奈「天下還是沒有白住的旅館」，檢察官查驗監視器畫面和廖姓業者提供的雙方簡訊後，認定陳女涉犯4次詐欺得利、2次侵入住宅犯行，犯意各別，行為互殊，因此依詐欺得利等罪提起公訴，建請法院予分論併罰。

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