縣府為感謝防疫醫事人員辛勞，與縣內19家旅館民宿業者洽商後，13日推出每房補助1500元的「防疫醫事人員旅宿優惠專案」到9月底止，縣長楊文科指限量1500間，住五星級飯店只要花1千多元，部分旅宿更能0元入住，非常優惠！

「一條心來防疫，你防疫，我挺你！」縣長楊文科帶同台大新竹分院、中醫大新竹附設醫院、東元醫院及各旅館民宿代表，在縣府大門口宣布這項優惠措施，呼口號等感謝第一線醫事人員守護鄉親的健康。

楊文科表示，參與這個專案的業者包括渡假村、五星級飯店、汽車旅館、民宿山莊，有了縣府1500元補助，住五星級飯店只要1千多元，部分還可0元入住，歡迎所有符合資格的醫事人員，踴躍使用旅宿優惠，讓身心好好充電後，再回到工作崗位執行防疫任務。

交通旅遊處長游志祥表示，為體恤醫事人員的辛勞，特別訂定「防疫醫事人員旅宿優惠專案」，從7月13日起到9月30日，只要是新竹縣六家防疫專責醫院的醫事人員，入住時出示身份證和醫事人員執業執照即可。

新竹縣旅館同業公會理事長鄭建宏指出，1年半來醫護人員為了防疫工作守護、拚命，旅宿同業人員感恩的心，這次本著還願的心情縣政府合作推出這項優惠專案，希望醫事人員能有充分的時間和空間休息。

中醫大新竹附設醫院副院長葉坤祥說，這段期間疫情嚴峻，照顧確診病患對醫護人員是很大的負擔，感謝楊縣長和旅宿業者的貼心支持，讓第一線人員以優惠價格中繼休息後，再全心全意堅守防疫任務。

這場活與會的有，東元醫院副院長黃禹仁、新竹台大分院特助方泓仁、中醫大護理部主任張鳳媛 、新竹縣民宿業同業公會理事長盧文舟、新竹豐邑喜來登大飯店副總楊淑芳副總、新竹安捷國際酒店董事長陳品峰等人共襄盛舉，溫情滿滿。