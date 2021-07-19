中華代表隊今(19)日搭乘華航 2020 東京奧運專案班機前往日本，準備參與全世界引頸期盼的2020東京奧運，由於正值疫情期間，班機全程以最高規格落實防疫，華航也透過貼心好禮及特製的機上餐點，與國人齊心挺中華，全力勇奪金。

華航 2020 東京奧運專機 CI220 搭載134位中華代表隊教練及選手，於今日下午1時由台北松山機場出發，下午5時10分抵達東京羽田機場，航程約3小時10分。

秉持「中華挺中華」的精神，華航貼心為選手準備精緻好禮，包含華航與The North Face合作的機上盥洗包、華航矽緻摺疊隨行杯及機上防護包，不僅響應環保，更守護選手健康。

機上餐點以「單一餐盤」服務因應防疫，考量選手長期高強度運動需求，以補充高蛋白質為重點，前菜安排台灣新鮮時蔬沙拉搭配海鮮，主菜則為高蛋白低脂的「勝利雞排丼飯」，連結與日語勝利 (KaTsu) 相同的涵義，並提供國際知名品牌冰淇淋，商務艙另備有瓶裝冷壓蔬果汁Day Juice，讓選手們在機上吃飽、吃好，帶來必勝的好運。

華航東京奧運專機全航程嚴格落實防疫措施，機上座位安排各隊選手分區，盡量以梅花座形式，讓選手保持適當距離；客艙組員於執勤航班前96小時及24小時完成兩次PCR檢測，且皆已接種新冠疫苗，並著全套防護裝備，包含護目鏡、醫療口罩、醫療手套、防護衣等；也簡化機上服務流程，降低人員接觸頻率。