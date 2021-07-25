運動局指出，7金女將張筑涵出征奧運，我國史上首位出賽奧運輕艇運動項目選手，今天出戰！（台中市政府提供）

台中優秀輕艇選手張筑涵實力驚人，長年稱霸全國賽事冠軍，在歷屆全國運動會已累積7面金牌，並曾在亞洲運動會中獲得1面銀牌及1面銅牌，是國際賽的常勝軍，今年將成為我國史上第一位出賽東京奧運輕艇運動項目選手。台中市政府運動局長李昱叡恭賀張筑涵代表國家出征奧運，期勉她在比賽中再創佳績！

李昱叡表示，張筑涵現為台中輕艇專任教練，自小學六年級時開始接觸輕艇運動，屢次代表台中奪得佳績，在全國運動會累積拿下7面金牌、4面銀牌及2面銅牌，也於全國輕艇激流錦標賽累績獲7面金牌及2面銀牌。

李昱叡指出，張筑涵在國際賽中表現依然亮眼，在亞洲錦標賽共獲3面銀牌、1面銅牌，更分別在2014年仁川亞洲運動會靜艇曲道標竿獲1面銀牌、2018年雅加達亞洲運動會輕艇女子K1級曲道標竿獲1面銅牌，並在2019年世界輕艇激流錦標賽暨世界區奧運資格賽中拿下奧運入門票，代表我國首次進軍奧運，挑戰「輕艇激流女子K艇」項目，為台灣爭光。