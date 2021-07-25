台灣之光楊勇緯在東奧男子柔道60公斤級賽事，為台灣奪下第一面銀牌，也是我國史上第一面柔道獎牌，楊勇緯沉澱一天後在IG吐露心聲，表示心中滿滿的感激，「歷史性的一刻是大家一起共同努力來的！」楊勇緯個人IG追蹤人數一夕之間也從原本的1萬暴增至超過20萬。
中華代表隊柔道好手楊勇緯24日為台灣奪得佳績後舉國歡騰，他今天在IG表示，這一切都不容易「我很幸運、也很幸福」，他說一路走來要感謝的人實在是太多太多了，心中滿滿的感激，並將這歷史性的一刻歸功於大家共同的努力。
楊勇緯指出「心之所往，就是方向」，他很開心能為台灣柔道拿下第一面奧運獎牌，想跟大家一起分享這份感動與榮耀，他說「正因為有些遺憾，才有了更遠大的追求」，感謝大家在電視機前為他集氣加油，並謝謝大家的祝福。
楊勇緯在東奧締造佳績後，個人IG追蹤人數一夕之間從1萬暴增至20多萬，網友紛紛留言「你是大家心目中的金牌」、「恭喜你，繼續加油」、「你好棒」、「太可愛」、「超厲害」，除了加油打氣，還有不少人誇讚楊勇緯私底下超會穿搭。
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