東京奧運23日進行開幕式，NHK的轉播直接說出「台湾です」。對此，前民進黨立委郭正亮認為，Chinese Taipei大家都看不懂，主播一定會說這是台灣代表隊，所以NHK講「台湾です」，並沒有特殊意涵，沒有這麼政治。

東京奧運23日進行開幕式，進場順序以各國片假名來排序，所以台灣雖然是以「中華台北」名義參賽，但在進場順序是以「台」（た，Ta）排序，日本轉播單位NHK主播直接說出「台湾です」。

對此，前民進黨立委郭正亮24日在岑永康的直播中表示，2008北京奧運他也有去，Chinese Taipei也不是排在China後面。日本這次很特殊，是用日語排序。他認為，Chinese Taipei大家都看不懂，主播一定會說這是台灣代表隊，所以講「台湾です」，並沒有特殊意涵，因為Chinese Taipei大家都不知道是哪一國，沒有這麼政治。如果現場有體育轉播，要解釋這是哪裡，NHK體育播報講「台湾です」事實上是在講「這就是台灣隊」。

另外，郭正亮曾經擔任中華奧會常務委員、羽球協會理事長。對於單項協會的爭議，他指出，現在立委已經不能兼任理事長，協會理事長目前大部分都企業家，立委兼任理事長也有好處，募款、爭取預算比較容易。一個沒有人脈的人去接理事長，選手就慘了，尤其是很多非亞運、奧運的比賽，要不要讓選手出國？選手機票誰幫他募款？有很多項目都是如此，政府不可能每一個項目都補助。