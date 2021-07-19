「防疫女神」賈永婕持續送醫療器材給各醫院，19日下午帶著電子喉頭鏡與呼吸防護系統（PAPR）各2套，贈給台南市立醫院，為醫護人員加油，台南市立醫院院長蔡良敏感謝社會對醫護人員的關心。

賈永婕先前已透過親友陳泰亨捐贈院方一批HFNC（經鼻高流量氧氣供應系統），是保護第一線工作人員安全的器具。這次再親送兩種防疫神器給醫院，停留30分鐘為醫護加油。

台南市立醫院表示，電子喉頭鏡與呼吸防護系統屬於呼吸醫療設備，各家醫院平時都有，但儲備量不多，新冠肺炎期間會有大量的呼吸治療病患，各醫院容易短缺這些器材。

賈永婕上周即主動聯絡醫院，表明要捐贈器材，醫院欣然同意。蔡良敏19日下午出面接待，感謝她在短時間集結社會愛心，統籌物資，捐贈醫療前線所需的抗疫利器，讚賞她善心義舉與驚人的行動力。

賈永婕期待醫療器材發揮最大的保護效果，並為醫療人員加油，感謝他們保護社會大眾，期待早日恢復正常生活。