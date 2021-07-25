3級警戒將在27日降級，兩個多月來全國精神緊繃的加強防疫，有縣市被網友大罵，也有被大讚的，新竹市政府2個多月來的防疫工作在網路聲量大多是持正面肯定的，市府25日也公布防疫政策滿意度調查，獲得9成的高滿意度。

市長林智堅昨天晚間在臉書上以「致光榮新竹人的1封信」抒發防疫以來的心情側寫，他說，防疫成果要歸功於所有市民 ，感謝市民支持市府各項防疫措施，更與市府的團結合作，一起度過疫情難關，更創城市新高的光榮感。

新竹市政府始終「一手防疫、一手建設」，竹科X計畫、步行城市、兒童醫院等重大設施從不停歇，盼持續提供市民更高生活品質。

林智堅說，在防疫期間為了守護「護國神山群」，市府啟動了不可能的任務，18個小時之內完成竹科專案篩檢站的設置，有90.1％的市民滿意市府的整體防疫作為，對市府防疫作為的支持與肯定，市府團隊是由衷的感謝。

他指出，他常提醒市府同仁，「新竹市政府的招牌，就像是我們的生命，我們要用盡全力的守護它，民眾對我們的信賴，是我們推動城市進步最大的助力，我們不能辜負民眾對我們的期待，也不能辜負市民對我們的信賴。」

此次全市8個疫苗施打站，每站都有2至3位局、處長擔任指揮官，由各局處帶領同仁服務市民，而防疫新竹隊守護市民健康的努力，也獲得市民高度的肯定，希望透過這封信，也讓大家知道，市民對市府團隊努力的回饋。

文末，林智堅也代表全體市府同仁，感謝新竹市民，因為大家的團結合作，不只關關難過，關關過，也一起在這艱難的時刻，緊握雙手、再創城市新高的光榮感。他更引用卡繆在《鼠疫》書中這樣描述，「什麼叫作正直？」「我不知道一般人怎麼看，但對我來說，就是盡我的本份。」