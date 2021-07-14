女星嚴立婷2010年嫁給職籃選手張智峰，婚後第二年生下兒子Wilson，之後又歷經5年嘗試、3次流產後，終於又給兒子添了妹妹Tammy，夫妻倆圓夢擁有4口之家，她也將大部分心思放在照顧孩子身上，近日她po文，遭遇成為媽媽後最害怕的惡夢，女兒在這敏感時期突然發高燒，緊急去了診所，還來不及回到家就吐了，讓嚴立婷感嘆當媽媽以後天不怕地不怕，「唯一怕的就是孩子身體微恙了」，讓許多一樣為人母的網友心有戚戚焉。

嚴立婷經常在臉書分享育兒生活，但前天的po文，卻讓大家都揪心，她表示當天女兒一早跑來跟她撒嬌，成為媽媽已經很久的嚴立婷，立刻發現孩子體溫有點高，「大概中午吃飯後，病毒果決侵襲著陸，她開始頭痛不舒服，一量體溫已經38.4，十五分鐘後再量居然39.5」。

在這個敏感時期，嚴立婷不敢貿然給女兒吃退燒藥，選擇馬上帶去熟悉的診所就醫，本以為順利完成等拿藥時，女兒突然高分貝說道：「「媽咪我要吐了」， 完全沒給媽媽反應的時間，下一秒診所現場就變得慘烈，嚴立婷只能自嘲：「我想診所的護士們應該都清楚她中餐吃什麼了」，只是女兒似乎不在乎身體不舒服的事，只在乎自己吐了滿身很髒，遺傳了媽媽的潔癖，所幸診所護士借了她的私人小毛毯給母女倆，還幫忙安撫小孩，Tammy才避免了裸體回家，讓嚴立婷直讚護士是「神隊友」。

結果女兒大吐以後回到家，還在坐電梯時，她就說自己好像全部都好了，媽媽低頭看了小小的Tammy包著毯子好可愛，不忘幫她拍照，哭笑不得直呼：「也真虧她笑得出來，是不是也遺傳了媽媽包袱重的部份」，只祈禱明天「世界和平」，一切恢復正常，畢竟當爸媽的，最怕的就是孩子有狀況。