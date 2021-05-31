家醫科醫師陳欣湄分享，1歲兒近日突然發燒到38度，前往急診快篩過程中，醫護人員們的舉動讓她直呼「不可思議」。(摘自陳欣湄臉書)

國內疫情緊張，醫療資源不斷吃緊，中山醫院家庭醫學科主治醫師陳欣湄分享，未滿1歲的兒子近日突然發燒到38度，還出現咳嗽症狀，趕緊帶他前往急診快篩。在這過程中，醫護人員們的舉動卻讓陳欣湄直呼「不可思議」，她坦言，「在病毒面前，誰都是一般人」，然而在最前線的醫護不但沒有表現出一絲害怕，更是細心呵護每一個人，讓她非常感動。

陳欣湄30日在臉書分享，國內疫情蔓延，防疫措施做得比之前更小心，但沒想到自己也經歷了快篩，對象卻是還沒滿1歲大的兒子。她表示，兒子近日出現流鼻涕、咳嗽症狀，以為只是被姐姐傳染了感冒，帶往附近診所一量體溫確測出38度。

由於發燒跟咳嗽症狀變化太快，醫師建議轉診到大醫院做快篩或肺部X光進一步確認。陳欣湄表示，在急診室等待的時間讓她感到非常漫長，她反覆思考著，到底是哪個環節做錯了，導致兒子感染，「真的很灰心、也非常自責....」。

所幸，照完X光後，醫師認為只是痰音較重，建議做完快篩，就先回家觀察。在等待5個小時後，陳欣湄看到篩檢結果為「SARS_CoV2 NEGATIVE（陰性）」才終於能稍微鬆一口氣。

在等待5個小時後，陳欣湄看到篩檢結果為陰性後才終於能稍微鬆一口氣。(摘自陳欣湄臉書)

陳欣湄指出，「因為醫護人員也都是人，每個人都可能有帶原者，更何況是有症狀、診所轉來的病人。」但在急診過程中，每位醫護人員聽到有孩子咳嗽、發燒，沒有任何一個人表現出害怕，只有純粹的關心、照顧，也對提著大包小包的她提供協助。這讓她直呼，「我覺得這是不可思議的...」。

最後陳欣湄感謝每位台灣的醫護人員跟疫情期間共度難關的每個人，她坦言，「在病毒面前，誰都是一般人」，儘管自己是位醫師，但她也只是個媽媽，也有自己要守護的家人，必須有這些人在前線打仗，才讓我們得以安心的守護自己的家，除了感謝之外，還是再感謝。

(中時新聞網)