台東縣今日維持0確診，但是案6366，太麻里鄉80多歲確診者死亡，為台東首例確診死亡案例，已由殯葬專責大隊完成火化；另有3人出院改居家隔離；此外，端午節連節可能會出現返鄉潮，縣長饒慶鈴呼籲，勿返鄉、勿移動，大家一起守住台東。

台東縣長饒慶鈴今天召開疫情說明會表示，台東連續4天「嘉玲」來敲門，但有1名與太麻里鄉林家小館聚會有關連性的80多歲的確診者在醫院死亡，已由殯葬專責大隊協助遺體運送及火化，參與人員已經都完成疫苗施打，個案完成後皆採自主健康管理14天。另有2名患者輕症轉重症，目前須戴呼吸面罩。

而案3870、5468和6368則在多日收治後出院，其中2人的CT值檢測都大於30，感染力極低，雖然出院，仍要先居家隔離7天，事後再採檢確認。

目前台東縣共累積匡列327位接觸者，206位解除隔離，121位持續居家隔離中。全縣共1424人完成快篩，維持4例快篩陽性，PCR檢測結果2陰、2陽。

饒慶鈴說，端午連假將至，加上快放暑假，不少雙北重災區的鄉親及學子可能返鄉，在疫情依然嚴峻，雙北確診個案持續增加的情況下，請大家盡量不要返鄉、移動、群聚，如果已訂票，盡可能去退票，親友間以視訊相聚，若有必要返鄉，務必就近到衛生所快篩，保護自己也保護家人，一起守住台東。

饒慶鈴也提到，中央撥給台東的5100劑疫苗都已全部打完，完全沒有庫存，至於未來中央會再給多少劑、何時會來，縣府沒有獲得任何中央消息。

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(中時 )