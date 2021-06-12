花蓮縣府澄清，PTT網友爆卦指有匡列接觸者到車站快篩，是不實訊息，已請警方追查。（王志偉翻攝）

因擔心端午連假搭車人潮成防疫破口，縣府在火車站設置快篩站，不過有網友在台大批踢踢實業坊發文，提到「花蓮縣府叫匡列接觸者到車站裡快篩」，訊息也轉發在社群臉書；縣府發聲明強調與事實不符，誤導視聽，企圖造成民眾恐慌，已掌握相關證據，由檢調查辦假訊息。這篇發文已刪除。

一名網友昨在PTT八卦版貼出名為「花蓮縣政府你們太扯了吧」的文章，內文提到「車站同仁下午遇到幾個路人衝來服務台，說是花蓮縣衛生局叫他們到車站做快篩，最扯的是連被匡列為接觸者的某生活百貨店員工（約9位），也被衛生局叫到車站裡快篩」，文中還質疑「衛生局叫被匡列的接觸者跑去人與人不斷連結的車站這種公共場所快篩」、「車站主管說這是花蓮后堅持的」。貼文一出引發網友議論，也在各大社群瘋傳，一度造成民眾恐慌。

這是非常錯誤的訊息！花蓮縣衛生局長朱家祥今受訪說，匡列者為居家隔離者，表示與確診者有密切接觸，這類個案一定會送到醫院進行核酸檢驗，不會送到快篩站做抗原檢驗，因為核酸檢驗準確度比較高。若已確定被匡列，一定是居家隔離，不可能跑到外面來。他說，一般無症狀鄉親會建議至花蓮市衛生所快篩，有症狀則送至醫院，車站快篩站就是供返鄉民眾使用，絕不會讓有匡列的人進入站內。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛說，連假期間防疫工作持續進行，警方有接獲縣府通知相關違反防疫工作的假訊息，警方接獲後立即嚴辦，也將循線查出散播不實訊息者，並呼籲民眾切勿轉傳假訊息，影響大家的防疫工作。