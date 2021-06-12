儘管各界一再呼籲，端午連假盡量不要移動，國道仍湧現返鄉車潮，一度造成塞車回堵現象，律師呂秋遠對此表示，「如果真的逼不得已，一定要返鄉探親，或是連假出遊，那也沒辦法了。」他指出，既然願意承擔風險，選擇曝露在病毒中，有10項叮嚀希望返鄉民眾能夠記得，連假期間不群聚、不串門子，口罩全程戴好，違規群聚動輒就是罰款6萬元以上，「這是生死存亡的關鍵」。

端午連假第一天，呂秋遠於臉書指出，現在到處塞車，橫豎個人造業個人擔，但若願意承受風險，讓自己暴露在無所不在的病毒，以及讓自己跟病毒一起出遊，散播歡樂散播愛，那也是個人選擇。隨後他列出10項給民眾的返鄉建議：

1.其他工作的人，因為你出遊而被塞在車陣裡。你可能只是去玩、回家，但是他可能已經很久沒回家了。

2.自己開車，記得全車的人都要戴口罩，而且全程都不可以拿下來，否則會被罰鍰，一人1萬5千元，車子坐好坐滿，就是7萬5千元。

3.如果有不熟的親戚，請他們要離開家裡，不要來串門子。室內群聚，一樣會被罰鍰，一個人6萬元以上。所謂5人以上，是含5人在內，但5人中不計同住家人，也就是說除了家人外，家中最多只能來3名不同住的親友聚會，因為若來了4人，加上主人1人就有可能會被罰鍰。

4.出去玩，不管天氣多熱，請全程戴口罩。另外，請分開走，不要一家人聚在一起，室外群聚在10人以上，一樣要罰鍰，也是每個人6萬元以上。

5.沒有餐廳吃飯，只能外帶，吃飯時，請分開吃，不要一起群聚。也不要在露天的室外吃飯，請在家裡吃飯，但仍然注意群聚人數問題，要時時清點，注意安全，否則每個人得罰鍰6萬元。

呂秋遠提醒，記得全車的人都要戴口罩，而且全程都不可以拿下來，否則車子坐好坐滿，就是罰7萬5千元。（資料照／范揚光攝）

6.叔叔伯伯也回家看阿公的時候，請把他們趕出家門，畢竟不是你走，就是他走。塞車這麼久才回來，這是生死存亡的關鍵。

7.能有張快篩陰性證明最好，如果沒有，進到家門，請先全身消毒、換衣服、洗手、戴口罩，只有吃肉粽才能拿下來。當然也要請所有長輩戴上口罩，因為你不知道自己是不是已經帶有病毒，盡量減少風險比較好。

8.出去玩，自己當然要戴口罩、隨時消毒洗手；也請注意別人有沒有戴口罩，請發揮草木皆兵的精神，不要鬆懈，以免回北部以後，自己確診也就算了，公司也跟著停擺。

9.這3天，要小心謹慎地玩、跟家人保持社交距離，讓自己時刻保持警戒，保護自己的健康與家人的安全。

10.如果確診病例在兩周後急速增加，請體諒指揮中心，因為雖然人命關天，這些人還是出去探親、出去玩了。