立委江永昌、新北市議員張志豪協助捐贈防疫物資、餐點給中和警分局。（中和警分局提供）

立委江永昌、新北市議員張志豪協助捐贈防疫物資、餐點給中和警分局。（中和警分局提供）

今（15日）適逢警察節，立法委員江永昌與大學光學科技股份有限公司盧政宏總經理，由新北市義勇刑事警察大隊甄啟剛大隊長陪同，一起致贈防疫物資給中和警分局。此外，新北市議員張志豪也媒合《菜霸子蔬果平台》捐贈蔬菜箱和《帛萱室內設計》張育菱等11位個人、店家共同捐贈西點蛋糕。

防疫物資包含防水隔離衣300件及防護面罩700個，由分局長李建廣、偵查隊長陳嘉鵬代表接受。

江永昌表示，中和也是這波疫情的重災區，分局同仁協助防疫的挑戰也特別多。除了原先的治安勤務，舉凡支援疫調、找尋失聯確診者、稽查停業者有無違規營業、取締未戴口罩或違規群聚、專責醫院與篩檢站秩序維護、維護市場熱區人流管制宣導等，都要由人民保母來協助。

江永昌說，6月1日就爭取新北警察的專用疫苗數量到位，但是有人因為執行勤務處理確診患者，必須經過隔離期間直到過了端午連假才得以接種疫苗。張志豪表示，身為議會6審議員，更應當為警察弟兄最強的後盾。

張志豪說，從上月底不斷媒合社會各界，包括義刑大隊長甄啓剛、總團長張炎明、義刑中隊長何季陵、團長陳寶村及嘉寶產後護理之家執行長魏汗青、新北市補習教育策進會及行政院顧問游世全董事長等共同捐贈口罩、防護衣、酒精，以及菜霸子蔬菜箱與帛萱室內設計張育菱等人捐贈西點餐盒等物資，就是要讓第一線的防疫尖兵們無後顧之憂。