疫情嚴峻，天氣又炎熱，上銀集團為減輕醫護人員採檢工作辛苦，也挺台灣機械產業，今(21)日宣布旗下上銀科技及大銀微系統兩公司共同出資，捐贈50台無塵室等級「正壓採檢亭」，由工研院設計開發，廣隆及東泰祥兩家供市價逾2千萬元。6月16日起，陸續送達衛福部指定醫療院所，北至基隆、南至屏東，跨海送至金門，運費也全數由上銀集團自行負擔。

上銀集團表示，天氣越來越燠熱，上銀集團為體恤及減低醫護人員從事採檢工作時的辛苦，決定捐贈50台具無塵室等級的正壓採檢亭，表達「人飢己飢、人溺己溺」的關懷。採檢亭內部備有節能空調、清除抗菌濾網，獨立空間設計，可減少相互感染，讓採檢者能夠在涼爽安全的環境下執行快篩工作，民眾也能接受更迅速的服務。

面對嚴峻疫情，上銀集團總裁卓永財傳達溫暖又正面的信念：「即使我們無法改變世界，無法改變各國疫情發展，但我們一般人可以在不同的領域合作，為社會及醫護人員分憂解勞，捐贈採檢亭就是本著這個思維。」期待上銀集團捐贈的50台正壓採檢亭，可以為醫療量能提供貢獻!

上銀集團指出，上銀集團旗下上銀科技與大銀微系統共同出資捐贈的「正壓採檢亭」是工研院設計開發，委由工研院輔導的廣隆及東泰祥兩家供應商承作，已於6月16日起陸續送達衛福部指定的醫療院所，由工研院團隊協助安裝教導啟用。正壓採檢亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、佈建迅速等五大特色；特別是以台灣十多年來在建置IC晶圓廠及光電廠無塵室的優勢與經驗下，打造出可移動的迷你正壓無塵室，潔淨度甚至優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨之採檢亭。

上銀董事長卓文恒表示，這一段時間來，上銀經營團隊超級忙碌，既要防疫又要滿足客戶的訂單需求。內部管理方面，考量COVID-19疫情延燒，唯恐他廠移工感染事件連鎖引發影響上銀集團的潛在風險，除嚴格執行外籍同仁的日常管理之外，近期台中市政府團隊也鼎力協調台中榮民總醫院，到上銀科技五大廠區據點為外籍同仁進行快篩，共計952人完成快篩且全數為陰性，生產線作業也都順利運作。

卓文恒指出，鑒於疫情仍未舒緩，醫護人員在採檢時，穿著防護衣全身包覆悶熱，擴大社區採檢是重要防疫手段，為找出隱藏的感染源避免疫情擴散。希望透過正壓採檢亭的捐助，能夠讓民眾接受快篩時速度更順暢，也幫助醫護人員，可以在零風險的環境下安全採檢。