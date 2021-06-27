趁著三級警戒，嘉義市文化路夜市暫停營業，嘉義市政府與經濟部自來水公司第五區管理處、台電公司嘉義區營業處聯手推動「文化路自來水管老舊管線汰換」及「文化路架空電纜下地計畫」工程，把握時機整頓市容。（呂妍庭攝）

趁著三級警戒，嘉義市文化路夜市暫停營業，嘉義市政府與經濟部自來水公司第五區管理處、台電公司嘉義區營業處聯手推動「文化路自來水管老舊管線汰換」及「文化路架空電纜下地計畫」工程，把握時機整頓市容。（呂妍庭攝）

趁著三級警戒，嘉義市文化路夜市暫停營業，嘉義市政府與經濟部自來水公司第五區管理處、台電公司嘉義區營業處聯手推動「文化路自來水管老舊管線汰換」及「文化路架空電纜下地計畫」工程，把握時機整頓市容，除兼顧防災，也還觀光熱門景點天際線。

市府工務處表示，文化路夜市商圈是嘉義市熱門觀光地標之一，是遊客搜尋美食口袋名單與市民獵食首選，但既存電桿與纜線影響市容，若遇颱風強風吹襲，可能造成纜線脫落或電桿折斷風險，影響民眾通行安全與作息，工程完工後，可讓市容變得更美觀，也避免因招牌施工等不慎碰撞導致跳電、短路問題。

台電嘉義區營業處指出，施工工程分為「埋設管路」與「電氣」兩部分，本案管路分為2條，分別位於文化路兩側車道下，電氣則包含電纜布設、變壓器安裝等，並將拔除電桿，將電桿上的變壓器改成「亭置式變壓器」。

市府指出，電桿拔除作業估計將移除14支電桿，區段從中正路到民族路區間，路段範圍總長度約307公尺，後續將採「分區停電」，分為3至4區辦理，以縮短用戶停電時間，同時會陸續辦理整體路面刨鋪作業，請民眾提早改道配合交通管制減速慢行。

文化路夜市商圈是嘉義市觀光經濟金雞母，為減低對店家影響及降低交通衝擊，市府請自來水公司及台灣電力公司於疫情三級警戒期間辦理自來水管老舊管線汰換及台電架空纜線下地，待疫情逐步趨緩後，商圈將以更清新亮麗的面貌迎接遊客與市民，為嘉義市的觀光經濟與人潮再衝一波！