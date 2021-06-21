嘉義地檢署檢察長張曉雯媒合群泰國際有限公司、百利國際拍賣有限公司捐贈防疫關懷箱給犯罪被害人保護協會嘉義分會、更生保護協會嘉義分會及嘉義榮譽觀護人協進會。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義地檢署檢察長張曉雯媒合群泰國際有限公司、百利國際拍賣有限公司捐贈防疫關懷箱給犯罪被害人保護協會嘉義分會、更生保護協會嘉義分會及嘉義榮譽觀護人協進會。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

有感於新冠肺炎疫情升溫，對弱勢的犯罪被害人、更生人或受保護管束人的家庭經濟、生活造成一定程度衝擊，嘉義地檢署檢察長張曉雯媒合群泰國際有限公司、百利國際拍賣有限公司捐贈防疫關懷箱給犯罪被害人保護協會嘉義分會、更生保護協會嘉義分會及嘉義榮譽觀護人協進會，200箱防疫關懷箱將由家樂福嘉義店直接配送至弱勢家庭，減少接觸機會。

嘉義地檢署檢察長張曉雯、更生保護會嘉義分會主委黃俊森、犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林木釧及嘉義榮譽觀護人協進會理事長黃國明，今21日都到嘉義地檢署代表接受二企業捐贈的物資，張曉雯並回贈感謝狀給群泰公司董事長蔣岳哲和百利公司董事長劉曉龍2人，感謝他們的善行義舉。

防疫關懷箱內有口罩等防疫物資及多樣生活用品，將由家樂福嘉義店直接將防疫關懷箱配送至弱勢家庭，以配合防疫政策減少人員接觸，直接把愛心送至嘉義縣市各個角落，讓愛即時傳遞出去。