南區1家知名飲料店家也親送2大袋手搖冰咖啡，在炎炎夏日替員警消暑氣。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真） 法布甜推出兩款公益聯名組合，其中「好事花生組」要捐款助經營困難的社福團體。（法布甜提供／馮惠宜台中傳真）

法布甜推出兩款公益聯名組合，其中「好事花生組」要捐款助經營困難的社福團體。（法布甜提供／馮惠宜台中傳真）

全台第三級警戒，餐飲業陷入苦戰，但有店家雖然苦撐仍不忘送出溫暖為前線堅守崗位的警察「顧巴肚」，台中市政府警察局第三分局正義派出所日前收到轄內店家送來的現做美味燒烤便當及飲料店家親送的手搖冰咖啡，讓員警「呷燒又呷冷」，品嚐來自民眾熱情相挺的美食，讓基層員警感受到滿滿的支持與正能量。

第三級警戒期間配合防疫政策，許多店家收入大受影響，卻仍不吝為第一線防疫人員送暖，台中南區1家開業不到3個月的愛心燒烤店，即便業績大受疫情影響，仍每日提供限量愛心餐點給需要幫助的民眾，日前更給第一線員警最實際的支持，日前由中部美食YOUTUBER代替店家，送上20份熱騰騰的美味燒烤便當至正義派出所，為員警加油打氣。

南區另1家知名飲料店家，也親送2大袋手搖冰咖啡，在炎炎夏日替員警消暑氣，補充精神及體力，這些來自民眾的溫暖力量，都讓員警感動在心。

另，由伴手禮名店法布甜最近特別推出兩款公益聯名組合，包括結合彰化喜樂保育院水餃.排隊名店一覺生吐司和法布甜檸檬塔的組合，以及網購「好事花生組」，則結合新竹福源花生醬、花蓮天賜良緣有機白米和法布甜的馬卡龍鳳梨酥、掛耳咖啡，標榜防疫不忘作公益，要讓消費者宅在家裡，不用出門，也可以吃好物.幫助弱勢團體。