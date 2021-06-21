新北市警察局長黃宗仁特別與美麗殿商旅協調，提供30間房間供同仁使用。（警察局提供）

新北市警察局長黃宗仁特別與美麗殿商旅協調，提供30間房間供同仁使用。（警察局提供）

據新北市警察局統計至21日止，全市共有25名警察染疫，部分派出所因同仁確診，需進行居家隔離及自主健康管理，新北市警察局長黃宗仁特別與美麗殿商旅協調，提供30間房間供同仁使用，費用由警察局支出，確保同仁做好相關防疫措施。

黃宗仁發現海山警分局派出所同仁，因有同事確診，而同所同事必須實施居家隔離、自主健康管理及寬列自主健康監測，部分同事因平時居住於派出所中，無法落實隔離，可能有交叉感染之風險，特別商請美麗殿商旅董事長彭坤宗協助。

警察局表示，警察同仁辛苦為社會付出，卻難免傳出遭感染事件，沒有人希望疫情不斷發生，更不希望災難持續擴大，在這疫情中，各機關政策不斷修正，與時俱進。

此外，美麗殿商旅董事長彭坤宗曾是警職人員，在疫情艱困當下提供30間房間供同仁使用，自6月15日至6月28日止共14日，相關費用均由警察局支出。

警察局表示，疫情當下，無人能置身度外，身為人民保母更必須深入其中，基層同仁為社會努力付出，決策者必須與同仁站在同一陣線，共度疫情難關。

據新北市警察局統計，全市至21日止，共有25名警察染疫，蘆洲警分局3人、新店警分局1人、市刑大2人、樹林警分局1人、板橋警分局4人、中和警分局8人、三重警分局2人、市警局防治科1人、海山警分局3人。