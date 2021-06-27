台南市27日新增8例家族群聚感染個案的相關足跡與防疫作為。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市27日新增8例家族群聚感染個案的相關足跡與防疫作為。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市27日新增8例家族群聚感染個案的相關足跡與防疫作為。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市27日新增8例家族群聚感染個案的相關足跡與防疫作為。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市27日新增8例家族群聚感染個案的相關足跡與防疫作為。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市27日新增8例家族群聚感染個案的相關足跡與防疫作為。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市27日一口氣新增8例本土確診個案，讓連續11天的「嘉玲」（＋0）破功，累積已有49例。市府表示，8人為家族群聚感染個案，由住在安南區的案主60多歲男子，傳染給同住的60多歲妻子、30多歲二女兒、3名10多歲外孫女與未滿10歲外孫，以及非同住的30多歲三女兒、未滿10歲外孫女，目前匡列104人篩檢；其中，居家隔離24人，自主健康監測80人。至於同社區的19戶、41人，也在27日篩檢。

此外，針對該起家庭群聚案件的疑似感染原，將送血清抗體分析；確診者檢體也已送中央實驗室病毒基因定序。至於匡列的104人，均已全數完成PCR採檢，其中88人為陰性，其餘報告未出，相關涉足地點都已完成清消。

市府說，確診者居住的鄰里，將於28日上午於安西自辦重劃區免費公有停車場設立篩檢站；成大醫院從28日起一連3天，也將前往安南區果菜市場設置大型篩檢站，每天篩檢1000人，民眾若有與確診個案足跡相同者可至上述篩檢站篩檢。

市府指出，案主從6月12日即有不舒服的症狀，先後前往3家診所看診。由於沒有前往熱區的旅遊史，因此醫生都沒有懷疑對方感染新冠肺炎，直到25日晚間前往大型醫院就診才發現，導致1傳7造成全家8人確診。

市府還強調，對於屏東傳出Delta病毒群聚感染，其中案14298曾經二度前來台南市，致本市匡列的4名接觸者，均已送往集中檢疫所收治，也請6月6日之後去過屏東縣枋山鄉的市民，就醫時主動告知醫護人員，並至衛生局網站預約篩檢。

市府為強化防疫第一線，還將提供快篩試劑1萬份給基層診所使用，希望協助在第一時間找出社區潛在感染源，對疑似個案進行採檢，若發現為陽性，後續將安排PCR篩檢，避免感染鏈擴大。