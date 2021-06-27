新竹市27日新增1例確診病例，案14682是30幾歲男性，是本月12日桃園確診的案12665的兒子，當時案14682是帶著妻子、孩子1家4口到桃園探視手術後的祖母，祖母確診後，家住新竹市的兒子1家4口都被匡列隔離，其中媳婦與6歲孫子在19日也已確診入院治療，兒子則在今天確診。

市長林智堅表示，今天確診的男性是因日前帶著太太、孩子1家4口到桃園探視剛出院的阿嬤，但阿嬤在本月12日確診，兒子1家4口立即被隔離，而媳婦與其中1孫子在19日也確診，當時爸爸與另1位孩子也接受PCR採檢，不過是陰性，這兩天爸爸因出現症狀，再次採檢才確診，另1位尚未確診的孩子也已先安置到醫院隔離追蹤。

林智堅說，家人手術後前往探視是人之常情，但在防疫期間若實在有必要探病，應該減少探病人數，減少移動，更不可以聚餐，像是這個家庭一同去探視阿嬤，結果有1人確診後，再造成家庭群聚。

新竹市截至目前有35例確診病例，其中因家族群聚占67.6％，其中有1案是共計有7位家人群聚，另1案有5位家人群聚，顯示家族間的相互感染是很嚴重的，民眾不可不慎。

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