台北市昨日確診數首超越新北市，新北市長侯友宜今前往家禽合作社視察，媒體問及新北採取普篩措施奏效，反觀北市沒做普篩，陸續出現很多無症狀感染者，環南市場群聚事件再起，新北市是否予以協助？對此侯友宜表示，因為只有找出疫情黑數才能阻斷隱形傳播鏈，不要怕確診數字高，而是要趕快把黑數找出來。

侯友宜說，新北市從一開始就採取社區廣篩搭配精準疫調，全面迎戰疫情中的黑數，因為只有找出疫情黑數，才能阻斷隱形傳播鏈，讓社區感染降到最低，這段期間新北市光是社區篩檢站就設了40處、篩檢量達15萬以上，找出90％的隱形傳播鏈。

侯友宜指出，這才是控制疫情的最重要關鍵，「我們不要怕數字高，我們要坦然的面對」，學會謙卑，把黑數快速的找出來，擬定整個策略跟做法。

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