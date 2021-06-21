目前正值疫情嚴峻時期，警察身處防疫勤務第一線著實辛勞，疫情狀況尚未趨緩，加上邁入酷夏，為體恤基層員警的付出，中區慈警會暨太平區和氣組隊長張富進及資深慈警沈中益等6人，於日前致贈太平警分局250套雙抗UV涼感袖套及蘋果禮盒10箱，由警分局長葉志誠代表受贈，希望這份心意能讓分局執勤同仁們在炎炎夏日下，不受高溫豔陽曬傷，共同為防疫工作努力。

慈警太平區和氣組隊長張富進表示，很多慈警隊成員都是退休警察人員加入，對警察工作的繁重程度都非常能體會，因為他們平日24小時輪班，在治安維護、交通疏導外，各項行政協助也是義不容辭，在疫情期間也協助各項疫調、稽查取締及防疫宣導工作，著實相當辛苦，在各界的募資下捐贈涼感袖套及蘋果禮盒，希望能為慰勞辛勞的警察弟兄。

太平警方表示，感謝中區慈警會愛心善舉，在這波疫情下能持續力挺警察弟兄，讓員警感受到社會暖暖的心意；在疫情期間警方能賡續治(交)安維護，目前仍以防疫為最優先考量，務必要確保本身及機關人員安全，持續為太平地區的鄉親服務。