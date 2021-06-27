國內疫情嚴峻，屏東正遭Delta變種病毒入侵，鄰近的高雄嚴陣以待，但近日高雄民眾危機意識似乎有下降趨勢，新興分局警方前天和昨天在街頭巡邏，發現有民眾為了看牙、夜晚在住家騎樓透氣以及騎車等狀況，忘了戴口罩，因違反疫情規定，警方不手軟，2天共開出11張罰單。
「小姐，麻煩你靠邊，你怎麼沒戴口罩？」，新興分局警方巡邏時發現1名婦人走在路上沒戴口罩，婦人一看警方靠近，趕緊轉頭從皮包內掏出口袋戴上，邊戴邊說，「因為趕著要看牙醫，下車一時忘了戴上口罩」。
1名年輕男子深夜未戴口罩在住家騎樓下忘我地滑著手機，警網巡邏經過眼尖發現，停下將該名男子叫住，男子對警方說「不好意思，出門一時忘了戴」；另有1名男騎士全罩式安全帽裡沒戴口罩，警方發現攔下，騎士指，因下班剛把戴過的口罩丟掉，理由無法說服警方，接下一張3000元舉發單。
新興分局警方在25日和26日連續2天，開出11張未戴口罩舉發單，警方表示，疫情持續緊張，呼籲民眾仍要保持高度警戒，外出戴好口罩、勤洗手，警方將持續針對有高風險「群聚、密閉空間」場所，例市場、公園、車站等地加強稽查，防堵疫情破口。
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