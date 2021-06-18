金管會宣布7大金融新制將自6月底起陸續實施，其中活絡台股量能的「股票造市者制度」將率先於6月30日上線實施，預計將依據標準篩選出140檔上市櫃冷門股，由至少9家券商扮演造市者及交易參與者，提升上述優質冷門股的流動性。

證期局副局長蔡麗玲表示，優質冷門股的篩選標準條件有3項，包括上市櫃需滿1年，日均成交量、周轉率及波動率等交易面條件低於一定幅度，以及最近年度財報無虧損、每股盈餘（EPS）逾2元、近1年有配息等發行面條件。

蔡麗玲透露，按此標準篩選出符合造市條件的優質冷門股，共有60檔上市、80檔上櫃股票，合計共140檔。目前已有9家券商申請，包括8家擔任造市者、1家擔任交易參與者，與證交所及櫃買中心簽訂1年合約，績效良好者將提供經手費折減、獎金等獎勵。

至於其餘6項新制則均在7月1日上路。其中，證券方面除了股票造市者制度外，為扶持創新產業發展、完善企業籌資管道，金管會請證交所及櫃買中心分別開設「台灣創新板」及「戰略新板」，預計7月20日舉辦聯合典禮正式開板。

銀行部分有2大新制，包括虛擬通貨平台業者須依規定建立防制洗錢機制，以及修法放寬規定、可擴大業務範圍的電支機構管理條例，財金公司屆時將依法建置「電子支付跨機構共用平台」，預計第四季上線、提供跨機構間互通金流服務

保險方面則有3大措施，包括反映個人傷害險實際經驗的危險發生率上限，由萬分之6.5448調降為萬分之5.7267，壽險業第6回經驗生命表上路實施，以及小額終老險保額上限提高至70萬元、每人可投保件數放寬為3件。