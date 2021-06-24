1.創見(2451)：昨獲外資、自營商聯手買超334張，推升盤初股價漲至72.8元，突破季線。
2.聚亨(2022)：歐盟擬對陸扣件產品提出傾銷稅率，轉單效應可期，今早股價急拉漲停。
3.中鴻(2014)：資金轉進鋼鐵股+期鎳上漲320美元，盤初股價漲逾6%，收復5日線、月線。
4.燁輝(2023)：6月、Q2營收齊拚高，Q3獲利看升，盤初股價一度彈升至25.75元。
5.車王電(1533)：車市回溫，外資連兩日回補買超，今量增跳空漲停鎖死。
6.麗清(3346)：昨獲外資轉買超124張，今早股價跳空漲停鎖死，重回50關上、飛過季線。
7.益航(2601)：外資昨大手筆買超7865張，激勵今早股價急攻漲停，突破20元關卡、創波段新高。
8.帆宣(6196)：電子股交投增溫，搭配台積EUV產能下半年爆發題材，今早上漲近3%，挑戰110元壓力區。
9.安普新(6743)：開放信用交易+全年業績樂觀，動能增溫，早盤上攻逾5%。
10.群光(2385)：歐美疫情曙光讓下半年採購旺季可期，三大法人齊買超，推升股價走高2%。
11.聖暉(5536)：子公司申請上交所上市，市場給予肯定，早盤跳上200元整數關卡。
12.台玻(1802)：其本面當靠山，多方持續反攻來到34元，攻克所有短均。
13.興富發(2542)：下半年進入完工入帳高峰，股價跳漲2%，突破盤整區間。
14.聯強(2347)：需求助漲營運，外資、自營商大力挺，早盤上揚近2%，重返5日線。
15.華園(2702)：高雄大飯店30億元求售，股價重摔逾4.5%。
16.新興(2605)：BDI指數回神，外資持續買超，晨盤再登41.3元漲停，續奔波段高價。
17.志信(2611)：5月每股純益0.62元，不畏列注意股，早盤躍上29元漲停。
18.瑞昱(2379)：攻WiFi 6E，明年接棒出貨主力，股價反彈補漲逾4%，重返500元、5日、月季線上。
19.超豐(2441)：兩新廠拚明年上半到位，晨盤續登86.2元新高價，但外資連4賣超，賣壓出籠，翻黑下跌2.5%。
20.大銀微系統(4576)：6月營收看增、Q3更優，早盤站回半年線、挑戰季線。
21.亞德客-KY(1590)：Q2有望賺近一股本，早盤觸及漲停。
22.麗臺(2465)：顯卡＋血氧機添營運動能，早盤彈漲近5%。
23.訊連(5203)：玩美移動AR試妝報喜，早盤漲逾5%，收復短均及月線。
24.順達(3211)：Q3旺季將助業績，買盤先卡位，早盤漲逾4%。
25.華興(6164)：今年拚轉盈，股價連拉兩根漲停，一舉跳上季線及半年線。
26.雃博(4106)：醫材需求夯，今年業績升溫，早盤彈升2.5%，重登五日線。
27.長興(1717)：產品組合優化，前五月稅前獲利年增1.5倍，早盤彈漲2%，攻克月線。
28.力特(3051)：獲外資連3買，早盤放量觸頂，改寫近6年高價。
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