上市櫃公司個股造市制度今（30）日上路，依金管會發布，上市約有60家，上櫃約有80家，合計共140家公司符合造市資格，雖然證交所及櫃買中心並未對外公布個股造市名單，但投顧依相關條件篩選30檔精選股，今日價量多未見到急速拉抬的情況，投資專家認為，價量應會緩步加溫，成效會漸顯現。

台新投顧依個股造市制度條件篩選，計有30檔符合條件的精選股，包括大統益、德麥、漢來美食、廣隆、伸興、杏昌、裕日車、震旦行、瓦城、豆府、一零四、大塚、廣越、駐龍、尚凡、數字、寶島科、中連貨、全家、寶雅、智基、旭隼、寬宏藝術、朋億、崑鼎、來思達、瑞穎、振樺電、實威、華研等。

以上述法人管選的個股來看，多數個股股價及成交量能，都沒有出現驚艷的演出，尤其至近午盤台股已大漲170多點，資金大舉進攻至航運股及鋼鐵股，指數已創歷史新高下，尚未見到可能是造市個股名單的標的受惠。