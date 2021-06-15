端午節過後，成功大學針對100多位住宿生返鄉後仍返校入住，要求必須統一於18日自費PCR檢測，同時也依照中央流行疫情指揮中心公布的高風險縣市，從彰化以北的返校學生需1人1室，彰化以南則需自主健康管理14天，引發學生不滿，質疑人身自由遭限制。

成大發言人李俊璋表示，端午前調查3500名學生返鄉意願，也勸說若返鄉就不用再返校，因課程都已改用線上授課，考試也採線上進行，但7、800人返鄉但仍有100多人要返回學校，住宿生也很擔心陷入染疫風險，學校必須保障住宿生安全。他強調，此一作法是經過學生宿舍自治委員會開會同意，非學校強制。

李俊璋說，學校宿舍都是2人、3人、4人房，宿舍有群聚風險，之前也已有大學發生群聚感染事件，採取上述作法也是保護願意配合不返鄉，約2500名住宿生。他說，目前了解100多名返校學生，有22名來自彰化以北的高風險縣市，學校要求入住新整修好的1人1室宿舍，至於低風險的、彰化以南返校學生，若經同寢室學生首肯，配合做好14天自主健康管理監測、做PCR檢測，也能返回宿舍。

李俊璋表示，有聽聞學生為此向立委與媒體投訴，但教育部認為，學校做法是保護其他學生，並無疑義。他也強調，學生若有清寒證明，則可不必付500元檢測費。