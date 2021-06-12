端午連假12日登場，而在疫情影響下，東琉線碼頭人潮不再。（謝佳潾攝）

端午連假12日登場，而在疫情影響下，東琉線碼頭人潮不再。（謝佳潾攝）

端午連假12日登場，而在疫情影響下，東琉線碼頭雖人潮不再，但仍有零星遊客登島，不過防疫優先，交通船首次在連假期間減班，業者初估3天載運量約剩往年同期的1成，甚至可能僅千人，目前是以「社會責任」的精神服務鄉親。

往返東港、小琉球的東琉線碼頭，每到連假必定湧現排隊搭船的人潮，交通船業者除一定機動性加開船、上看20個班次外，單日萬人登島更是常態，不過今年端午連假因本土疫情延燒，不僅首次減班次，運輸人數也創下新低紀錄。

據了解，民營交通船「泰富」從7班次減至3班次，「聯營處」則從9班次減至4班次。泰富經理冀慶生指出，疫情爆發後，考量琉球居民擔憂遊客登島成防疫破口，決定減班為早上、中午、下午各開1班，且不僅平日如此，假日、連假都一樣。

他說，交通船選擇繼續行駛，為的不是載遊客，而是服務離島鄉親，因為琉球居民有往返本島、以及運送民生物資的需求，所以業者現階段真的不求賺錢，而是在盡社會責任。他計算過，1天約要載400名鄉親才能打平成本，而近來每日平均乘客僅百人。

他無奈道，5月下旬乘客數驟降，至今堪稱天天虧損，而今迎來疫情爆發後的首個連假，心情很複雜，看到沒人會傷心，但看到人潮很擔心，如連假首日的頭班船僅載70餘人，雖多為返鄉鄉親，但仍有零星遊客，心裡有種說不出的感覺。

對於仍有零星遊客登島，琉球陳姓民宿業者指出，離島醫療資源真的不足，禁不起任何病毒來襲，多數業者已自主性歇業保護島上居民，希望遊客可以尊重琉球人，也聽從政府的呼籲，非必要勿出門。