航運股今(18日)依然是台股盤面焦點，共有20檔航運股亮燈漲停，其中散裝航運更是氣勢如虹，能否像貨櫃族群一樣乘風破浪，分析師表示，散裝航運有點落後補漲，今上漲相當合理，部分個股補股空間大，以航運股這種強勢中的強勢股來說，可以「看長做短」的方式操作。

台股今橫盤整理，開盤以17384.74點、小跌5.87點開出，指數一度站上17417點的近期新高，指數上下震盪相差不到百點，富時指數尾盤調整，終場加權指數以17318.54點作收，下跌72.07點，成交值5349億元，航運族群占成交比重的38%，由於長榮被列處置股票，開盤下跌，給了散裝航運表現的機會。

由於波羅的海綜合指數BDI近日強勢反彈，加上美國與中國大陸都在投資基礎建設拚經濟，以及歐美解封後引爆的報復性消費，市場也出現搶船潮，都讓散裝航運漲勢再起，包括慧洋-KY、裕民、新興、益航、中航、中櫃、台航、志信、四維航、正德等都攻上漲停，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，以今日的盤面結構來看，是有點落後補漲的意味，因為基本面也不差，只是之前被錯殺，所以今天的上漲也很合理，以業者目前所擁有的船隻數量來看，以慧洋最多，落後漲的空間也最大。

鐘崑禎說，航運股現在比的是氣勢，不管用什麼指標，都不容易估算出航運股會漲到哪裡，因此只能回歸技術面來看，但也有很多投資人一直在等拉回買，卻一直沒有拉回，讓人找不到切入點，這種強勢中的強勢股，可以「看長做短」，因為航運股長線的大趨勢是沒有問題的，可以切成一小塊來做，先挑個價位買進，設定3日或5日均線，有賺就走，跌破就出場，在震盪或回檔時再重新進場，這樣風險會比較低。

至於這波漲勢能維持多久，鐘崑禎指出，航運股跟面板股有點像，被歸類為景氣循環股，因此也存在很大的變數，萬一哪天塞港情形獲得有效地解決，運價回落，就很有可能會出現類似面板的情況，而散裝航運股的補漲動能有沒有機會在未來的1周、2周走出強勁走勢，他認為以目前航運資金占比已有過熱現象，要維持1周的強勢會有點難度。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。