南投縣今天在全縣49處接種站同步開打，75歲以上長輩們開始接種AZ疫苗。（南投縣政府提供／陳世宗南投傳真）

日本政府捐贈的AZ疫苗，南投分配到1萬8000劑，經過15日開放民眾預約，16日在全縣13鄉鎮進行施打，縣府委託的8家醫院、28家合約診所也同步進行接種服務，衛生局長黃昭郎到各接種站關心長輩接種情形，他呼籲民眾電話預約時都有告知施打時間安排在早上或下午，請民眾按照預約時間前往，不要提早到，以維持社交安全距離。

衛生局指出，南投共規劃49處接種站，南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮及名間鄉等大區在學校活動中心施打，為避免人潮擁擠，各單位於接受民眾電話預約時，皆有告知施打時間，接種站設有報到區、掛號區、評估區、注射區及休息區。

衛生局表示，每站開設5條注射線，每條線配置1位醫師2位護理人員，長者入座後由醫師進行評估後接種，接種完畢後，長者休息至少15分鐘，確認身體安然無恙即可返家。

衛生局說，此次疫苗接種除了各鄉鎮衛生所，也有大型醫院及基層合約診所也提供鄉親就近接種服務，讓民眾就近施打，第二批疫苗1萬300劑將於17日抵達南投，此次將透過民政村里系統造冊，針對75歲以上長者初步篩選並刪除第一批施打名單，採分齡分流接種，預計於19、20日兩天進行施打。

草屯衛生所主任簡宏謀說，草屯站位在旭光高中，此次預約有660人次劑量，民眾到場相當踴躍，為加速疫苗預防注射，比照日本宇美町模式快速施打，長者無須移動，由服務人員移動施打，比以往方式速度快，不過第一次施打，流程難免生疏，會再檢討改進，未來施打將更迅速確實。