目前國內新冠肺炎疫情嚴峻，降低移動、零接觸才是上上之策，此時，若有保單問題想諮詢，該怎麼辦？新光人壽推出人生設計所Online Store視訊服務，提供保單相關線上視訊服務，讓民眾在防疫期間也能零接觸，持續體驗該公司的優質服務。

全台防疫層級提升，民眾對保障的需求更加迫切，不過，五花八門的保單種類及複雜條款，常讓民眾不知如何挑選最適合自己的保單，也因此，為了讓居家防疫減少外出但仍有保險諮詢需求的民眾，新光人壽副品牌「人生設計所LIFE Lab.」，特別成立線上虛擬店舖「Online Store」，提供生涯規劃、商品諮詢、保單健診等線上視訊服務，同時還準備1000份諮詢禮-超可愛風險小怪獸口罩組(每組25入)要送給預約諮詢的民眾。

新光人壽表示，人生設計所LIFE Lab站在消費者角度，以「無壓力諮詢服務、重塑保險體驗」深受民眾好評，除了提供保單相關服務，館前旗艦店固定於每周末六日舉辦多元化講座活動，與各種身分、職業、人生階段的消費者互動，成為民眾生活中的好夥伴。為了陪伴民眾居家防疫不無聊，講座活動也轉為線上形式推出，內容包含營養學、健康、運動、保險等領域的專家講座，鼓勵民眾在家健康管理、學習新知，持續為社會注入正向能量。

新光人壽指出，為了落實公平待客，持續開創更友善的保險服務，2018年成立的副品牌「人生設計所LIFE Lab.」透過以人為本的思考方式，利用各種遊戲互動裝置、開發「人生設計+」數位工具並舉辦多元講座活動，協助民眾設計自己的美麗人生，解決保險問題，客戶淨推薦值（NPS）達92.88%，更榮獲「2021亞洲設計獎ASIA DESIGN PRIZE」，成功賦予保險服務全新面貌。