一名確診者今（6日）在我是板橋人臉書社團留言說，自己是一名確診者，因自己有去萬華人與人的連結，害母親、胞兄染疫，母親5月19日住院治療，於6月1日病歿，是人生的痛！（摘自我是板橋人）

一名確診者今（6日）在我是板橋人臉書社團留言說，自己是一名確診者，因自己有去萬華人與人的連結，害母親、胞兄染疫，母親5月19日住院治療，於6月1日病歿，是人生的痛！留言也吸引網友幫他加油打氣，但留言目前已刪除。

確診者留言說，首先要感謝全台第一線的警消及北市府的安排，5月12日萬華疫情爆發後，自己有去人與人的連結，回家後立刻告知家人及戴上口罩。但母親5月14日一直咳嗽，因母親有喉嚨乾咳的狀况，就不在意一直叫她喝水。

但隔幾天上午，大哥因高燒前往台北市立聯合醫院快篩，結果為陽性，立刻被安排去防疫旅館，下午時母親想洗頭、洗澡，洗完後母親很疲憊躺在床上，二哥連忙帶她去台北市就醫，隨即入住負壓隔離病房，是自己第一次也是最後一次感受人生的痛。

母親從5月19日住院，6月1日病歿，不到6小時火化，自己是5月20日快篩陰性，5月24日被通知PCR陽性，隔天就被入住集中檢疫所。留言也吸引不少網友加油打氣，但目前留言已經刪除。

(中時 )