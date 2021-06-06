本土疫情嚴峻，對於中央流行疫情指揮中心每日公布的確診數仍維持在4、5百例，外界憂心是否會面臨下一波疫情高峰？衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男今天在臉書PO出一張圖表示，告訴大家一些好消息，根據最新疫情報告，計算到6月3日，目前全台的有效傳染數(Rt值)為0.78，顯示疫情正在降溫，大家可以審慎樂觀。

沈政男貼出中區本土病例趨勢圖。(圖/取自沈政男臉書)

沈政男今(6)日在《臉書》貼出中部地區的發病趨勢圖表示，因為所有發病案例都會被疫調與匡列接觸者，並確實隔離，於是並未發生家戶內感染，也就沒有7天後、5月24日的第二波高峰，當然也沒有5月31日的第三波高峰，也就是第二波的家戶感染。因此沈政男強調，雙北接下來必須做的，就是把所有新增案例進行疫調、匡列接觸者，並確實隔離，就不會讓病毒繼續傳播。

沈政男指出，之前被視為防疫破口之一的宜蘭，已經連續幾天零確診，可見病毒是可以圍堵的；此外，苗栗電子工廠的移工群聚，經過指揮中心快速介入，也已經快篩完畢，他認為台灣不會像新加坡爆發那樣大規模的移工群聚感染，因為台灣的移工群聚是繼萬華群聚之後的第二波感染，並沒有像新加坡放了那麼久才發現。

對於5日新增37死，創單日新高，還有人說，「從死亡率推估，有一半案例未被確診」，沈政男則表示，這要看你使用怎樣的死亡率，如果使用去年的死亡率，或全世界死亡率，其實並不正確，因為台灣這一波疫情是alpha變種，而且染疫族群年齡偏高，不能用以往的死亡率來推估。

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(中時新聞網)