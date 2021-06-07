本土病例暴增，第一線醫護人員疲於奔命，ICU醫師陳志金在臉書分享確診者的2幅畫，描繪出住在隔離病房時看見的醫護忙碌身影，確診者並無奈跟醫護人員說：「我不是故意要生病的…我覺得很抱歉」，希望透過圖畫表達對全國各地醫護的感謝，超感人圖畫曝光暖哭萬人，瞬間吸引上萬人按讚。

陳志金6日在臉書表示，有確診者低調的請他幫忙分享，住院期間從隔離病房內，隔著房門，看見醫護人員正在進行整理消毒作業，希望能用這樣安靜與祝福的方式來挺醫護，並歡迎大家分享。

確診者隔著病房看醫護奔波，用圖畫表達感謝。(圖/截自Icu醫生陳志金臉書)

陳志金轉述確診者的話指出，回憶起今年初他住進負壓隔離病房的那天，從等待救護車來接、到入住醫院、填寫表單等種種，仍像是南柯一夢。他感謝住院期間所有醫護人員的悉心照料，並給予關懷與打氣，他無奈跟醫護人員說：「我不是故意要生病的…我覺得很抱歉，增加妳們的工作量」，醫護人員則安慰他：「不要這樣想，沒有人是故意要生病的，我們一起努力把這個感染源阻斷，是現在重要的事情」。

該名確診者指出，住進病房後最深刻的印象，就是醫護人員進出前室的過程，不停的消毒，穿戴上好幾層手套、頭罩、隔離衣，酒精、消毒紙巾沒停過，之後的每一天，看著醫護人員反覆同樣的動作，彷彿已經是醫護人員的本能反應那般的操練著。

該名確診者說，這波本土疫情升溫，看到醫護人員因公受傷害的消息感到很不捨，因為他自己也有家人是醫護，他不知道自己能做些什麼，因此用2幅畫，請陳志金醫師代為轉達他的感謝之意，感謝全國各地的醫護，特別感謝和平醫院負壓隔離病房的所有醫護，包括清潔人員。

超感人圖畫曝光後暖哭萬人，瞬間吸引上萬人按讚，網友紛紛回應「看了好感動，謝謝醫護無私捨己地照料患者」、「齊挺醫護，全島守護」、「謝謝低調的網友繪圖，很感動、也很感謝第一線的醫護人員」、「畫得好棒，願大家都平安」。

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(中時新聞網)