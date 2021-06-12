本土疫情不斷擴大，截至11日已有385人死亡。國民黨立委李德維11日質詢衛福部次長石崇良，認為應比照「災難防救法」發給死者100萬元、住院15天以上重症者10萬元慰助金；石則表示，疫情與地震、風災影響程度不同，衛福部不能主動募款，要靠「民間發起」衛福部才能著手研究。李對石的反應直言「不忍苛責」，因為真正造成人民的死亡與痛苦的決策者並不是他。

李德維11日在臉書發文表示，我在立法院財政委員會質詢衛福部次長石崇良，談到是否比照「災難防救法」發給死者100萬元、住院15天以上重症者10萬元慰助金。石回應，疫情造成的災害跟地震、風災的影響程度，對個人來說有些不一樣，地震時還包含環境、家庭，住屋會受到影響，不是只有疾病本身；李質疑，太魯閣事故也發了慰助金，石則解釋，那是因為捐款。

李德維進一步質疑，太魯閣事故擺明人禍，而且是政府監督不周的錯，根本不該募款的也募款了；如今又是政府的錯，防疫政策失誤，疫苗採購無能，導致百姓持續喪命，為什麼既不發放慰助金，也不願意募款？結果石崇良說，衛福部不能主動募款，要靠「民間發起」，如果民間有需求，衛福部會研究。

面對石崇良的反應，李德維感嘆，他不忍苛責身為次長的石崇良，畢竟他不是真正決策者，而真正的決策者們，「請正視你們造成的死亡與痛苦！」李呼籲，天災我們慰助罹難者與災民，人禍則更應該全力支援。