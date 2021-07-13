曾因凍齡美貌登上外媒的女星陳美鳳，皮膚緊緻、身材婀娜多姿，完全看不出來已經65歲，因此被封為「台灣最美歐巴桑」，美鳳姐出道超過40年，出唱片、主持、演戲堪稱全能，成績都相當不錯，演藝路走得順利，但情路相對坎坷，除她與前夫David打了多年的離婚官司外，美鳳姐21歲時與劉尚謙的圈內戀也廣為人知，但兩人當年為何分手倒是眾說紛紜，多年後，劉尚謙親自在節目上給出答案。

陳美鳳這個月1日過65歲生日，人緣超好的她，考量疫情關係沒有跟一票親友、後輩們歡度，而是低調在臉書發表了願望，其中之一，就是希望能遇到一個跟她說「我不能給你全世界，但是我的世界全給你！」的人，足見她對愛情的期待與怕受傷害，事實上她曾與David有過一段婚姻，結婚9年後鬧婚變，對方竟開口要她一半財產，她為此台、美兩地奔波打官司，足足煎熬4年才維護自身權利，恢復自由身。

而這不是陳美鳳唯一一段苦戀，她當年跟演藝圈男神劉尚謙戀情曝光，那時的陳美鳳不過21歲，只是個事業稍有成績的女星，而劉尚謙已是戲劇圈當紅小生，眾人對陳美鳳這段感情都抱持勸阻的態度，但她愛得深切堅持交往，這段圈內戀很快成為關注焦點。

陳美鳳與劉尚謙交往引爆話題與輿論，理由是劉尚謙剛離婚，接著立刻戀上陳美鳳，外界不禁起疑，認為陳美鳳是破壞男方婚姻的第三者，且劉尚謙桃花超旺，兩人交往期間也花邊新聞不斷，但陳美鳳選擇相信對方，不過這段虐心戀，卻在3年後告終。

當年兩人分手的原因被外界各種揣測，有人說是劉尚謙太紅，陳美鳳自覺配不上，也有人說是男方劈腿被抓包，陳美鳳無法懷抱不安繼續下去，多年後，劉尚謙上《小燕有約》，在節目中談到這段往日情，終於真相大白，表示外界都猜錯，是因當年他離婚後，兒子劉至翰年紀還很小，他一直想給孩子找個新媽媽，就問陳美鳳要不要跟他定下來，還是想繼續在戲劇圈發展，女方思考了一個禮拜，還是想繼續在戲劇圈發展，劉尚謙才選擇了放手。