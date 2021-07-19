30歲大陸男星吳亦凡近日陷入桃花風波，前陣子被爆料參加王思聰的極樂趴坐擁80位美女，這兩天又遭網紅都美竹、SNH48前成員張丹三在微博指控欺騙感情，引起外界譁然。 近日都美竹接受陸媒專訪，揭發吳亦凡的性癖好和騙女孩的慣用手法。

都美竹這陣子陸續發文痛訴接獲許多人爆料，指控吳亦凡疑用類似手法把未成年少女騙去玩酒桌遊戲，過程不斷祭出「我會對你負責」、「我想好好和你在一起」等甜言蜜語，同時哄騙好幾個女孩交往，又在另幾個酒局拿出女生照片，像商品一樣任人挑選。昨（18日）都美竹又在微博寫近2千字踢爆吳亦凡的真面目，除了輕視選秀男冠軍、當紅女小生及批評前隊友有狐臭，還害多位年輕女子得抑鬱症、自殘、墮胎、感染性病，行房時甚至喜歡逼問女伴尺寸，都美竹不以為然，形容他的下面像牙籤，嘲諷應該改名「吳籤」。

網紅都美竹爆料吳亦凡從不戴套，害多位年輕女子墮胎、染性病。（圖／微博@吳亦凡、都美竹）

都美竹近日接受《網易娛樂》採訪，透露受害者遠超過七個，其中兩個尚未成年，吳亦凡騙砲的手法有三種，其中一種在半夜徵選演員，從中挑選年輕正妹帶去小型見面會，實際上卻是只有吳亦凡一人的飯店；另一種是被睡過的女孩互相介紹，介紹者成功後可獲得名牌或一萬塊人民幣（約4.3萬新台幣）。都美竹表示當時去面試時才17歲，被恐嚇如不從就會封殺，接著眾人聯手灌她酒，醒來就躺在吳亦凡的床上，爆料男方從不戴套，「不光是我，和別人也一樣」。

面對都美竹的指控，吳亦凡今早（19日）透過微博首發聲，表示之前沒有回應是不願干擾司法程序，想不到沉默卻縱容造謠者的變本加厲，他忍無可忍，還原與都美竹的相識過程，去年底在朋友聚會僅見過一次，當天聚會人很多可作證，全盤否認灌酒、收手機、選妃、誘姦未成年和各種細節等，更放話：「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！！」但目前風向傾向都美竹，吳亦凡的版上幾乎都是謾罵聲。

吳亦凡今19日首出聲駁斥指控，但底下的熱門留言幾乎是批評聲。（圖／微博@吳亦凡）

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980