桃園黃姓越籍女子24日晚間找來親朋好友共9人在住處聚餐，遭鄰居檢舉。警方上門時，4人連忙躲到陽台正準備翻牆逃跑，員警聽到有聲響才發現，趕緊制止。雖有人辯稱3級警戒已經降級，但員警說明後製單函送裁罰。

警方表示，24日晚間10時許接獲報案指桃園區三民路2段有群聚狀況，不僅人多，還因為聊天太大聲妨害安寧。桃園警分局景福派出所長吳政哲獲報率人前往稽查，敲門過許久後，黃姓越南籍女住戶才來開門，警方先發現客廳有5人在場，不過陽台傳出聲響，他一查看發現有人正準備翻過陽台矮牆逃跑。連忙制止並仔細盤查後，發現廚房也有躲人。共有1本國籍、8越南籍民眾群聚。

雖然這9人辯稱是同住親友，但是吳政哲查驗證件，發現每個人姓都不同，認為應是謊稱。雖也有人稱已經降2級警戒，反問為何不能群聚？吳政哲則說明，27日才降級，目前仍屬於3級警戒階段，室內不得5人群聚，並立即製作紀錄表，移請相關單位裁處。

桃園警分局長邱紹洲表示，3級警戒開始後，員警除了治安、交通、為民服務外，配合市府防疫工作，目前查緝違規營業22件，群聚40件315人、未佩戴口罩1022件，後續仍會持續稽查，以免防疫破口出現。