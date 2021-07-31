苗栗造橋德芳教養院疑發生院生遭毆打致死案！有重度自閉症28歲李姓院生，29日下午突然在房間倒地不起，送醫不治，李母據報事後看了教養院走廊監視器，懷疑兒子是遭社工和助理虐待毆打致死，縣府初步調查指出，涉虐員工已停職，後續尊重司法調查結果，並勒令該教養院停業。

28歲李男是29日下午4時許，在房間突然倒地，四肢及腹部有多處瘀青，臉色發紺，送醫急救不治，李母事後接到教養院電話，事後她看了教養院的走廊監視器，發現社工和助理強拉兒子進房間，手上還被綁繩子。

李母稱雖然沒看到打人的畫面，但有聽到疑似打人的聲響，李男最後出現在鏡頭前，是坐在輪椅上被推出房間，沒有呼吸心跳。

縣府初步調查後指出，德芳教養院員工涉嫌虐待院生致死案，縣府除第一時間慰問家，提供必要協助外，並將此案移送司法調查，涉虐員工已予停職，後續尊重司法調查結果。

縣府發現德芳教養院未善盡保護及監督管理的責任，導致員工對其服務對象涉有身心虐待情形，並且未於第一時間通報縣府，將令其提出說明外，同時會依違反身心障礙者權益保障法第90條裁罰30萬元。

縣府指出，針對目睹的院生後續將安排情緒輔導及支持資源協助，院內院生會通知家屬由縣府辦理轉安置作業，並令德芳教養院停業，未經許可不得復業。