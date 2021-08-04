29歲的吳姓越南籍逃逸女移工，衣衫不整陳屍新屋區後湖溪出海口防風林，檢警追查逮捕台籍50歲王姓男同事，他辯稱遭到吳女嘲諷憤而持石塊砸死女方，由於死者衣衫不整，但王男否認性侵，檢方將將於5日解剖釐清吳女是否有遭性侵和確切死因，王男則遭到羈押，並未禁見。

50歲王男上月23日與29歲吳姓越籍女移工一同前往桃園市新屋區永安漁港遊玩，過程中王男因不滿吳女的冷嘲熱諷，一怒之下朝吳女頭部以石塊毆擊致死隨即棄屍離開，直至上月31日才被民眾發現通報，警方循線追查於2日將王男緝捕到案。

據了解，吳女與王男前往永安漁港時遊玩時，吳女向王男傾訴對生活的不滿，王男給予建議後卻反被吳女冷嘲熱諷，嗆王男「沒資格說她」，讓王男覺得很沒面子，無地自容之下，才將手邊石頭砸向吳女，且力道過猛導致吳女頭部嚴重受創，當場不治，王男更不顧遺體當場離開。

此外，王男雖坦承確有拿石頭砸吳女的行為，但關於吳女陳屍防風林時衣衫不整，褲頭鈕扣、拉鍊呈現解開狀態，王男則並未坦承有性侵吳女或強盜的行為，警方強調，吳女是否遭性侵以及確切死因，仍待5日檢警解剖相驗做進一步的釐清。