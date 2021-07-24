【愛傳媒藺奕專欄】上篇寫吳亦凡，似乎戳中不少女性友人的笑點和淚點，一位美麗異常的優質女孩Karen勇敢說出自己的故事，特別還妙喻了「牙籤」的尺寸和「商務艙」的價格，我看了很有感觸。

我對男人出軌或嫖妓的理解，和多數女人是不同的。同樣是男人，也不好全抖出來，男人何苦為難男人，但說一咪咪可以。

許多女人堅信，四處出軌、嫖妓的男人，是因為慾望太強想找尋刺激，覺得男人是下半身思考，管不住自己的小鳥。其實不然。

大多數慾望強大的男人，心裡想的是如何探索未知、征服世界、甚至製造火箭；至於男人褲檔裡的小鳥，妳可以想像成籠子裏的小文鳥，一隻整天被把玩的小鳥，理應比天下所有的鳥類都乖巧。

所以白話講，喜歡搞外遇、愛嫖妓，本質不是慾望、反而多數是性自卑的男人。因為上床口碑差、翻床率、回頭率都不行，只好去「野雞」大學四處實習。

他們先天不足，但很努力，就是數學不太好，你就是一分鐘的料，換一百個女人上床，就是一百個一分鐘、繡花針還是繡花針，正期待你衝刺，你已經身寸了，女人光溜溜在床上，可不是等你來針灸的。

這些男人很顯眼，喜歡開名車、全身穿大名牌，這樣才能把自卑的牙籤包好，讓自己看起來像一根可口繽紛的棒棒糖，這種心態就像小時候，同班裡文具齊全、用哈比書套包著課本、鉛筆盒裡一堆螢光筆的那些同學，他們的功課通常不太好。

都說中年夫妻是最純潔的室友關係，於是中年夫妻的性好比債券，那麼嫖妓就是全額交割，外遇出軌的當屬權證，無論過程多刺激，一旦到期了，就可能血本無歸，你以為英語單字 pay 和中文的賠發音一樣是巧合哦。

女人和男人，應該是相互合作的互補關係，也許因為生理的差異，很多女生都是電量很低的人，每天都像一個只剩5%電力的手機，做點啥事迅速就没電了。

所以在那一刻，女人倒在男人的肩上，意識到這個男人不讓我感到消耗，反而帶來能量，就會愛上，這世間的女人並不貪心，她要得通常只有這麽多。

作者為文學奬得主

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