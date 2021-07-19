屏東「牡丹灣villa」群聚事件，波及行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，而行政院昨（18日）也證實，陳政聞以社會觀感不佳為由請辭獲准。對此，有港媒認為，明年縣市長選舉即將到來，陳政聞此時遭爆料，被認為背後似乎有派系競爭的影子存在。

屏東縣「牡丹灣Villa」在微解封首日傳出違規群聚用餐，住宿名單驚見陳政聞，屏東縣政府接獲投訴隔日前往稽查，第一時間已對業者開罰，另掌握當天入住26人與14名違法群聚用餐名單，19日將移給衛政單位，釐清違規涉案人員，陳政聞則在神隱1天後，自認牽連團隊，昨晚請辭南服中心執行長職務獲准。

對於陳政聞的請辭，港媒《中評網》分析，距離明年地方選舉雖還有一年多時間，但民進黨高雄各地方派系早已磨刀霍霍，準備競逐議員選戰，當然也包括2018年連任高雄市議員失利的陳政聞，還有新潮流和湧言會也在背後虎視眈眈，這次陳政聞遭爆料事件，被認為有民進黨派系競爭的影子在。

此外，陳政聞最為人所知的，是2018年10月17日於政論節目中，批評前高雄市長韓國瑜粉絲頁小編王律涵「年輕人可以做錯事，不能做壞事」，最後卻被王律涵回嗆，「如果我們有錢可以買假帳號，也不會幫你按讚，會檢舉你們，但我們沒有錢，所以不會做這種噁心的事情，要攻擊會按讚嗎？是你們在抹黑我們」。

對於外傳陳政聞有意參選明年高雄市議員一事，民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於線上記者會回應，陳政聞將不會參選下屆高雄市議員選舉。